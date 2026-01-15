  1. Моя Слобода
В Туле на Калужском шоссе установят шумовую разметку и ограждения

Аварийность на участке сократилась на 16,7%.

В Туле на Калужском шоссе установят шумовую разметку и ограждения
Фото минтранса Тульской области.

В Туле установка освещения и камер фиксации привела к сокращению ДТП на трассе на 16,7% в 2025 году,  а число погибших снизилось до нуля, сообщили на совещании в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Чтобы закрепить успех, предложены новые меры:

  • установка барьерных ограждений вдоль трассы;
  • нанесение шумовой дорожной разметки для лучшего ориентирования водителей.

Министр Светлана Воскресенская поручила Тулаупрадору подготовить соответствующие технико-экономические расчеты.

15 января, в 12:05 −1
