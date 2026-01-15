Туляки: «УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега»

«Управляющая компания „Апрель-Менеджмент“ который день игнорирует просьбы жителей и не чистит снег на парковочном пространстве ЖК „Солнечный“», — с такой жалобой обратились в редакцию жители многоквартирного дома.

Речь идет о территории между домом № 34 по улице Макаренко и детским садом.

По словам жителей, УК свозит на парковку ЖК «Солнечный» и складирует напротив котельной снег с соседних дворов.

«В УК нам говорят, что это временно. Но такая ситуация уже была, и вывоза снега не было, сам растаял к июню», — добавляют жители.

После публикации новости в редакцию обратились представители УК «Апрель-Менеджмент». Они назвали информацию от жителей недостоверной.

«Сообщаем, что на территории жилого комплекса осуществляется временное технологическое размещение снежных масс, обусловленное аномальными погодными условиями и повышенной нагрузкой на систему вывоза снега.

Данное размещение не является стационарным складированием, носит временный характер и не приводит к утрате функционального назначения парковочного пространства. Парковка расчищается в рабочем режиме, количество расчищенных парковочных мест является достаточным, имеются свободные расчищенные места для жителей».