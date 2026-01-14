  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С улиц Тулы будут эвакуировать машины, мешающие уборке снега - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

С улиц Тулы будут эвакуировать машины, мешающие уборке снега

Об этом заявил глава городской администрации Илья Беспалов.

С улиц Тулы будут эвакуировать машины, мешающие уборке снега
Фото Алексея Пирязева.

По его словам, сейчас основным приоритетом тульских коммунальщиков является уборка снега, расчистка дорог и тротуаров и снижение транспортной нагрузки для борьбы с пробками. Препятствием для этого часто становятся машины, брошенные владельцами на обочинах.

Администрация просит всех автовладельцев внимательнее относиться к требованиям дорожных знаков — в том числе временных, а также информационных табличек. Если вы видите сообщение о том, что в ближайшее время здесь будет работать снегоуборочная техника, — стоит подыскать другое место для стоянки.

— Если, при наличии предупреждений машины не будут убраны, мы будем вынуждены с привлечением сотрудников Госавтоинспекции эвакуировать их на штрафстоянку, — прокомментировал Илья Ильич.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
вчера, в 19:10 +4
Другие статьи по темам
Событие
уборка снега машины транспорт эвакуация администрация Тулы
Место
Тула
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
Дежурная часть
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
сегодня, в 09:10, 85 6283 1
Дмитрий Миляев ответил на самые неожиданные вопросы в эксклюзивном интервью
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев ответил на самые неожиданные вопросы в эксклюзивном интервью
сегодня, в 13:20, 71 1984 -6
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
Мир
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
сегодня, в 16:04, 65 2075 -13
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега
Жизнь Тулы и области
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега
сегодня, в 12:16, 57 3360 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области объединят региональные и банковские инициативы для ветеранов СВО
В Тульской области объединят региональные и банковские инициативы для ветеранов СВО
В центре Тулы образовались сильные пробки
В центре Тулы образовались сильные пробки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.