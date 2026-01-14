С улиц Тулы будут эвакуировать машины, мешающие уборке снега

Фото Алексея Пирязева.

По его словам, сейчас основным приоритетом тульских коммунальщиков является уборка снега, расчистка дорог и тротуаров и снижение транспортной нагрузки для борьбы с пробками. Препятствием для этого часто становятся машины, брошенные владельцами на обочинах.

Администрация просит всех автовладельцев внимательнее относиться к требованиям дорожных знаков — в том числе временных, а также информационных табличек. Если вы видите сообщение о том, что в ближайшее время здесь будет работать снегоуборочная техника, — стоит подыскать другое место для стоянки.

— Если, при наличии предупреждений машины не будут убраны, мы будем вынуждены с привлечением сотрудников Госавтоинспекции эвакуировать их на штрафстоянку, — прокомментировал Илья Ильич.