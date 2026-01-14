В Тульской области объединят региональные и банковские инициативы для ветеранов СВО

Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Дмитрия Миляева и председателя банка ПСБ Петра Фрадкова.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор отметил, что регион за последние годы наладил конструктивное сотрудничество с банком. Дмитрий Вячеславович поблагодарил ПСБ за поддержку оборонно-промышленного комплекса Тульской области.

На совещании обсудили новые направления сотрудничества по поддержке ветеранов боевых действий, обеспечению их комфортной адаптации к гражданской жизни.

В Тульской области ведется системная работа по поддержке участников СВО. Одно из её направлений помогает ветеранам и их родственникам реализовать себя в предпринимательстве. Помочь им в этом может проект ПСБ «Новое звание — Предприниматель». Участники встречи обсудили интеграцию проекта банка в модуль «Стань предпринимателем» регионального проекта «Герой 71». Дмитрий Миляев предложил объединить их лучшие наработки для поддержки участников СВО.

Также на встрече обсудили реализацию в Тульской области проекта Минобороны России по выпуску электронных удостоверений «СВОи» для ветеранов боевых действий. В регионе уже выдано более 1200 таких удостоверений. Губернатор обозначил перспективу организовать возможность оформления требуемых документов для получения карты «СВОи» на базе центров «Герой 71» и упростить процесс их получения.

Дмитрий Миляев отдельно поблагодарил Петра Фрадкова за взаимодействие в реализации социальных проектов. На встрече было подписано соглашение о сотрудничества ПСБ и правительства Тульской области.

— Банк ПСБ — надежный партнер Тульской области, наших промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса в частности. Банк также кредитует гражданский сектор экономики, способствует социально-экономическому развитию региона в целом. Сегодня мы обсудили важные проекты по поддержке участников СВО, а также крупных форумов, которые организуются в регионе. У нас широкое поле для сотрудничества, убежден, что оно продолжится в дальнейшем, — сказал губернатор.

Дмитрий Миляев и Петр Фрадков посетили Центр поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий иных локальных конфликтов «Герой 71», где ознакомились с условиями по сопровождению участников СВО и членов их семей специалистами центра.

— ПСБ и Тульская область являются стратегическими партнерами по широкому спектру направлений, — отметил Петр Фрадков. — Наше соглашение направлено на формирование инвестиционной привлекательности региона, включает участие ПСБ в инвестиционных проектах и программах по развитию предпринимательства.

Особое внимание ПСБ уделяет работе с ветеранами боевых действий и членами их семей, выпускает карту-удостоверение «СВОи» и развивает специализированные программы для этой категории клиентов. На повестке дня также стоят вопросы взаимодействия в сфере массового спорта и расширения спортивной инфраструктуры в регионе.