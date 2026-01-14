Какие дома Тулы будут обесточены 15 января

Плановые работы будут проводиться по следующим адресам:
- ул. Сойфера, 3, 6,
- ул. Советская, 4, 4-в,
- ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158, 164,
- пер. Докучаева, 1-6,
- пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1, 3,
- пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- пр-д Вильямса, 1, 2,
- ул. 1-я Песчаная, 18-27,
- 5-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 1, 3,
- пер. Кирпичный, 19-27 (нечётн.), 26, 28, 28-а,
- ул. Железнодорожная, 26-а, 27, 27-а, 29, 30, 31,
- ул. Бондаренко, 29, 31, 8 (А/коопер. № 7), 8-а,
- ул. Майская, 6, 8, 9,
- ул. Кольцевая, 14-56 (чётн.), 1, 2, 6-а, 7, 7-а, 9, 17, 19, 24-а, 30-а, 32-а, 46-а,
- ул. Дмитрия Ульянова, 2.