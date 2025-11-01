  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. После смертельного ДТП на мосту эксперты осматривают трамвайные пути в Туле: видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

После смертельного ДТП на мосту эксперты осматривают трамвайные пути в Туле: видео

О следственных действиях в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

После смертельного ДТП на мосту эксперты осматривают трамвайные пути в Туле: видео
Кадр из видео.

Сегодня, 1 ноября, в Туле на несколько часов перекрывали Пролетарский мост для следственных действий. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. Эксперты осматривали трамвайные пути.

Затем следственная группа переместилась на улицу Советскую. Соответствующее видео в редакцию Myslo прислали очевидцы.

Напомним, вчера, 31 октября, примерно в 7.30 на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате ДТП погибли 4 человека, пострадал 21. Позднее в больнице умер еще один из пострадавших.

По данному факту возбуждено два уголовных дела:

  • СУ УМВД России по Туле — по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
  • СУ СК России по Тульской области — по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.
Сюжет: ДТП с трамваем на мосту через Упу
В аварии на Пролетарском мосту погиб начальник диагностической лаборатории «Тулэнерго»
Дежурная часть
В аварии на Пролетарском мосту погиб начальник диагностической лаборатории «Тулэнерго»
сегодня, в 11:17, 33 6692 0
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
сегодня, в 09:11, 39 6900 0
Личности двух погибших в страшном ДТП на Пролетарском мосту до сих пор не установлены
Дежурная часть
Личности двух погибших в страшном ДТП на Пролетарском мосту до сих пор не установлены
вчера, в 21:34, 80 11489 -1
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
Жизнь Тулы и области
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
вчера, в 18:18, 197 7691 -33

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:29 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ДТП на Пролетарском мостуследователи
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
сегодня, в 07:00, 73 898 4
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
Жизнь Тулы и области
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
вчера, в 18:18, 197 7691 -33
Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова
Жизнь Тулы и области
Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова
сегодня, в 06:09, 42 5535 2
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
сегодня, в 09:11, 39 6896 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пропавшую в Тульской области 10-летнюю девочку нашли в поле с вертолета: видео
Пропавшую в Тульской области 10-летнюю девочку нашли в поле с вертолета: видео
В Туле первый этап ремонта на Калужском шоссе обещают закончить до конца ноября
В Туле первый этап ремонта на Калужском шоссе обещают закончить до конца ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.