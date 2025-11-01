После смертельного ДТП на мосту эксперты осматривают трамвайные пути в Туле: видео

Сегодня, 1 ноября, в Туле на несколько часов перекрывали Пролетарский мост для следственных действий. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. Эксперты осматривали трамвайные пути.
Затем следственная группа переместилась на улицу Советскую. Соответствующее видео в редакцию Myslo прислали очевидцы.
Напомним, вчера, 31 октября, примерно в 7.30 на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате ДТП погибли 4 человека, пострадал 21. Позднее в больнице умер еще один из пострадавших.
По данному факту возбуждено два уголовных дела:
- СУ УМВД России по Туле — по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
- СУ СК России по Тульской области — по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.