После смертельного ДТП на мосту эксперты осматривают трамвайные пути в Туле: видео

Кадр из видео.

Сегодня, 1 ноября, в Туле на несколько часов перекрывали Пролетарский мост для следственных действий. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. Эксперты осматривали трамвайные пути.

Затем следственная группа переместилась на улицу Советскую. Соответствующее видео в редакцию Myslo прислали очевидцы.

Напомним, вчера, 31 октября, примерно в 7.30 на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате ДТП погибли 4 человека, пострадал 21. Позднее в больнице умер еще один из пострадавших.

По данному факту возбуждено два уголовных дела: