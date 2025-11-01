Улица Кутузова в Туле перекрыта из-за упавших обломков БПЛА

Взрыв возле частного дома № 56 прогремел в ночь на 1 ноября.

Фрагменты сбитого беспилотника упали на улице Кутузова между проезжей частью и жилыми домами. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Сейчас участок улицы от ул. Вильямса до ул. Карпинского перекрыт спецслужбами.