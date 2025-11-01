Пропавшую в Тульской области 10-летнюю девочку нашли в поле с вертолета: видео

К счастью, с ребенком всё в порядке.

Кадр из видео.

Ранее мы писали, что в Узловском районе пропала 10-летняя девочка. Она вышла из дома в поселке Каменецком и обратно не вернулась. О поисках, к счастью, успешных, рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт»:

— Девочка пропала в природной среде вечером 31 октября. Долгие часы поиска принесли результат. Пилоты борта ВПСО «Ангел» — авиационного крыла «ЛизаАлерт» — обнаружили девочку с воздуха и оперативно провели эвакуацию.

Представители отряда добавили, что оперативное завершение поиска стало возможным благодаря слаженной работе добровольцев нескольких поисковых отрядов, сотрудников полиции и следственного комитета, ГУ МЧС по Тульской области, а также неравнодушию местных жителей.

С ребенком всё в порядке. В Следственном комитете по Тульской области рассказали, что, по предварительным данным, исчезновение не носит криминального характера. По данному факту организована процессуальная проверка.