После смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле до 1 ноября ограничат движение трамваев

— В связи с произошедшим утром 31 октября ДТП в Пролетарском округе временно изменена схема движения трамваев. Пролетарской мост пока исключен из схемы движения. Привычная схема движения начнет действовать с утра 1 ноября, — пояснил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Владимир Маринин.

Напомним, 31 октября, примерно в 7.30 на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки.

По информации, актуальной на момент публикации новости, в результате ДТП четверо человек скончались, 21 получил травмы разной степени тяжести.

По данному факту возбуждено два уголовных дела:

СУ УМВД России по Туле — по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

СУ СК России по Тульской области — по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

По информации Myslo, впоследствии дела будут объединены в одном ведомстве.