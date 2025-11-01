Опубликован график работы тульских больниц в ноябрьские праздники

Фото Алексея Пирязева.

Поликлиники

В период с 2 по 4 ноября поликлиники Тульской области будут работать по следующему графику:

2 ноября: с 9.00 до 15.00,

3 ноября: с 8.00 до 18.00,

4 ноября: с 9.00 до 15.00.

Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочный. Также обслуживаются вызовы на дом, проводится флюорография и рентгенография.

Пункты вакцинации в поликлиниках работают по графику своих медучреждений. Записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиники, через портал «Госуслуги71» или сайт «Доктор71».

Также будет работать мобильный пункт 2 и 3 ноября с 10.00 до 17.00 возле ТЦ «Макси» в Туле.

Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону медучреждений. Контактная информация размещена на портале минздрава в разделе «Сервисы».

С 5 ноября поликлиники работают в штатном режиме.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина на ул. Первомайская, 13, горбольнице № 11 г. Тулы на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112, также можно воспользоваться мобильным приложением, которое автоматически определит местоположение пациента и направит бригаду.

Стоматологическая помощь

Тульская областная стоматологическая поликлиника и ее филиалы будут оказывать неотложную стоматологическую помощь с 2 по 4 ноября с 9.00 до 15.00.

С 2 по 5 ноября с 15.00 до 9.00 следующего дня дети и взрослые могут обратиться за неотложной стоматологической помощью в городскую больницу № 7 г. Тулы по адресу: Тимирязева, 97-б.

Контактные центры минздрава

Горячая линия минздрава Тульской области 8 800 4444-003 будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Телефоны центра записи на прием к врачу (для жителей Тулы — 33−83−77 и для жителей Тульской области — 8 800 450−33−03) работают 2 ноября с 9.00 до 15.00. 3 и 4 ноября — с 9.00 до 18.00.

Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно. Контакт-центры поликлиник работают по графику своих медучреждений.