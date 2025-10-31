«Предложение охрененное»: в Болохово педагог придумала «темку» и развела десятки людей

Женщина называет потерпевших «инвесторами» и грозится подать на них в суд.

В редакцию Myslo обратились жители города Болохово. По их словам, они стали жертвами мошеннических действий со стороны педагога Дарьи М.

Вот что рассказала нам одна из потерпевших:

— Об уникальной схеме, которая сулит немалые барыши, Даша рассказала мне в августе. Важно отметить, что кроме педагогической работы, она трудится юристом и риелтором. Так что не было причин подозревать её в каком-то мошенничестве.

Схема была простая: в область приезжает много людей из Курска с сертификатами на жилье на руках. Деньги в сертификате хорошие — до 2 миллионов рублей.

Но чтобы выйти на сделку, необходимо внести задаток — около 50 000 рублей. А из пограничного города, терзаемого сейчас вражескими атаками, люди приезжают без средств.

Даша объяснила, что давала курянам деньги в долг под проценты и они с 50 тысяч возвращали ей 75. «Предложение охрененное» — так она сформулировала эту историю. Сделок очень много, и выглядит все это законно, так что я согласилась.

Первые две операции прошли успешно: женщина вложила 100 тысяч и получила обратно 150. А после этого потерпевшая только вкладывала — Дарья каждый раз придумывала новые причины, чтобы не возвращать деньги.

— То она не может «скачать» финансы из-за атак БПЛА, то у нее затопило квартиру, то она заболела. Причин было много — одна другой интереснее. В какой-то момент Даша просто перестала отвечать на звонки и перекрылась. Я начала расспрашивать своих подруг, не связывались ли они с ней. И была в шоке, узнав, сколько вокруг людей, которым Дарья задолжала немалые суммы. И каждому она анонсировала «уникальное и охрененное» предложение».



Дарья М.

Кроме схемы с задатком, по словам болоховчан, педагог придумала и воплотила в жизнь другие, не менее интересные «проекты»:

— Как юрист она бралась за представительство в суде и просто не приходила туда. Люди платили, а услуги не получали. Например, несколько человек не вступили в наследство, так как Даша просто игнорировала заседания. При этом брала с людей деньги в виде аванса и так далее.

А один раз она организовала сбор для мальчика-инвалида и даже оттуда умудрилась умыкнуть часть денег.

Неприятно и мерзко, что человек зарабатывает такими путями.

Сейчас в полицию написано 36 заявлений с просьбой проверить деятельность Дарьи М. на предмет мошенничества. В реальности, как уверяют люди, потерпевших гораздо больше. Часть из них Дарья «запугивает» своим юридическим образованием, утверждают болоховчане:

— Тычет сертификатами об обучении, грамотами. Твердит, что мы все инвесторы, которые просто не умеют ждать и терпеть. Пугает судами: мол, мы её оклеветали. И тут же заявляет, что если дело дойдет до уголовного преследования, она будет возвращать долги со своей зарплаты в 30 000 рублей.



Переписка одной из потерпевших с Дарьей.

Судами Дарья, кстати, пригрозила и журналистам Myslo. Женщина заявила, что отказывается от каких-либо комментариев, запрещает нам писать что-то про нее. И отметила, что подаст в суд на каждого из потерпевших.

В пресс-службе регионального УМВД нам сообщили, что в настоящее время по данному факту в ОМВД России по Киреевскому району проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Myslo будет следить за развитием этой истории.