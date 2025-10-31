  1. Моя Слобода
  «Трамвай был полностью исправен»: в администрации Тулы прокомментировали смертельное ДТП на мосту
«Трамвай был полностью исправен»: в администрации Тулы прокомментировали смертельное ДТП на мосту

Версии о причинах ДТП предпочли не обсуждать.

— Сотрудники Тулгорэлектротранса ежедневно проводят осмотры транспорта на предмет технической исправности. Данное транспортное средство [трамвай] было полностью технически исправно, — прокомментировал начальник городского управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Владимир Маринин. — По поводу схода с рельсов вагона администрация проводит служебную проверку. Всем родственникам погибших администрация приносит соболезнования.

Последнее обследование данного участка путей и его текущий ремонт производились 29 октября 2025 года

По поводу «горящих рельсов» Владимир Маринин пояснил, что это связано только с вопросами энергоснабжения трамваев и не влияет на состояние путей, а также ничего не говорит об их состоянии.

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
