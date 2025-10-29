  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Топ-6 вечеринок в честь Halloween в Туле: где и когда - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Топ-6 вечеринок в честь Halloween в Туле: где и когда

Myslo собрал самые интересные мероприятия.

Топ-6 вечеринок в честь Halloween в Туле: где и когда
Фото: ru.freepik.com.

Вечеринка «Ужасно страшный цирк»

Где: клуб MINI by Concert Hall. Тула, ул. Ф. Энгельса, 70. 

Когда: 31 октября с 22.00.

Гостей ждут диджей-сеты резидентов и приглашенных гостей, среди которых человек-легенда, гик и видеоблогер — Дмитрий Сыендук, а также герой тульской эмо и скримо сцены Паша Красный.

Для всех желающих будет работать станция грима. А еще гостей ждут фокусники и зловещие клоуны, декорации, фотограф и тематическая фотозона.

Вход платный. Подробности в группе клуба ВКонтакте

18+

Осенний праздник «Тыквовин»

Где: деловое пространство «Союз». Тула, Фридриха Энгельса, 1.

Когда: 1 ноября с 16.00.

Участников ждут чемпионат по фигурной резке тыквы, а также костюмированный концерт. 

Расписание:

  • 16.00 — регистрация участников конкурса тыкв. Свои поделки нужно предварительно подготовить и сделать специально к празднику.
  • 16.00 — регистрация и подготовка участников чемпионата по фигурной резке тыквы «Тыквовин». Можно участвовать командой или семьей. Тыкву и все инструменты для резки и оформления нужно принести с собой. 
  • 17.00 — 18.30 — чемпионат. Также гостей ждут конкурсы костюмов для детей и взрослых, выступление юных артистов цирка.
  • 18.30 — 19.00 — награждение победителей.
  • 19.00 — костюмированный концерт группы YOURMISSINGSUMMER, косплей-конкурсы.

Вход — свободный. Подробности в группе мероприятия ВКонтакте.

0+

Scream Fest

Где: большой зал «Октавы». Центральный переулок, 18.

Когда: 1 ноября с 22.00 до 4.00.

Для гостей выступят: 

  • ТУНАЙТ
  • СТАНЦИЯ
  • ADAMANTI
  • DARK SHINE
  • PURPLE PEOPLE
  • ROADSHAKERS 
  • BALCON
  • 1146 и другие.

Вечеринка тематическая, поэтому всех ждут в костюмах. Вход по билетам. Подробности в группе феста в Телеграме.

18+

Тёмный бал

Где: секретная локация от проекта «Племя» (творческое объединение диджеев, музыкантов и людей, любящих танец и музыку).

Когда: 1 ноября с 18.00 до 23.00.

Тёмный бал — место, где тени становятся красивыми, а страх — притягательным. Здесь нет места шаблонным маскам. Это ночь для тех, кто готов поиграть в свои роли, исследовать глубины, примерить свою собственную тьму. Так рассказывают о своей вечеринке организаторы.

Для гостей выступят: Big Big Den, Desh, Pallada, Elisva. Dimid. 

Вход по билетам. Локацию организаторы обещают только раскрыть тем, кто собирается на бал. Подробности в группе ВКонтакте.

18+

Тыква-party

Где: арт-кэмп «Дикая Мята». Тульская область, Алексинский район, пос. Бунырево.

Когда: 1–4 ноября.

Гостей ждут:

  • живые концерты групп «суперолег», SALVADOR и black lama,
  • «Служба спасения костюмов»: где всем желающим помогут создать образ,
  • работа гримёра (по предварительной записи),
  • творческая фотосессия в тематической зоне, 
  • детский квест «Тайны Музыкальной долины», 
  • интеллектуальный квиз «Тыква-party», 
  • мастер-класс по вырезанию тыквы «Фонарь Джека» (требуется предварительная запись),
  • конкурс костюмов для взрослых и детей,
  • практики йоги.

Необходима бронь. Подробности — по ссылке.

6+

Halloween

Где: HARAT’S PUB. Красноармейский проспект, 19.

Когда: 2 ноября с 22.00.

Костюмы, вурдалаки и концерт группы «Медведица»… Организаторы обещают: будет интересно. 

Вход — свободный. Подробности мероприятия в группе ВКонтакте.

18+

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
вечеринкиHalloween
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 162 1142 4
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
Жизнь Тулы и области
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
сегодня, в 09:33, 96 2407 0
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
Жизнь Тулы и области
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
вчера, в 17:00, 183 9415 19
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
Жизнь Тулы и области
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
сегодня, в 08:05, 43 1865 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле до 4 ноября ограничат парковку на улице Менделеевской
В Туле до 4 ноября ограничат парковку на улице Менделеевской
Анастасия Дементьева представила тульский проект «Наш город» на Всероссийском муниципальном форуме
Анастасия Дементьева представила тульский проект «Наш город» на Всероссийском муниципальном форуме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.