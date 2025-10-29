Топ-6 вечеринок в честь Halloween в Туле: где и когда

Фото: ru.freepik.com.

Вечеринка «Ужасно страшный цирк»

Где: клуб MINI by Concert Hall. Тула, ул. Ф. Энгельса, 70.

Когда: 31 октября с 22.00.

Гостей ждут диджей-сеты резидентов и приглашенных гостей, среди которых человек-легенда, гик и видеоблогер — Дмитрий Сыендук, а также герой тульской эмо и скримо сцены Паша Красный.

Для всех желающих будет работать станция грима. А еще гостей ждут фокусники и зловещие клоуны, декорации, фотограф и тематическая фотозона.

Вход платный. Подробности в группе клуба ВКонтакте.

18+

Осенний праздник «Тыквовин»

Где: деловое пространство «Союз». Тула, Фридриха Энгельса, 1.

Когда: 1 ноября с 16.00.

Участников ждут чемпионат по фигурной резке тыквы, а также костюмированный концерт.

Расписание:

16.00 — регистрация участников конкурса тыкв. Свои поделки нужно предварительно подготовить и сделать специально к празднику.

16.00 — регистрация и подготовка участников чемпионата по фигурной резке тыквы «Тыквовин». Можно участвовать командой или семьей. Тыкву и все инструменты для резки и оформления нужно принести с собой.

17.00 — 18.30 — чемпионат. Также гостей ждут конкурсы костюмов для детей и взрослых, выступление юных артистов цирка.

18.30 — 19.00 — награждение победителей.

19.00 — костюмированный концерт группы YOURMISSINGSUMMER, косплей-конкурсы.

Вход — свободный. Подробности в группе мероприятия ВКонтакте.

0+

Scream Fest

Где: большой зал «Октавы». Центральный переулок, 18.

Когда: 1 ноября с 22.00 до 4.00.

Для гостей выступят:

ТУНАЙТ

СТАНЦИЯ

ADAMANTI

DARK SHINE

PURPLE PEOPLE

ROADSHAKERS

BALCON

1146 и другие.

Вечеринка тематическая, поэтому всех ждут в костюмах. Вход по билетам. Подробности в группе феста в Телеграме.

18+

Тёмный бал

Где: секретная локация от проекта «Племя» (творческое объединение диджеев, музыкантов и людей, любящих танец и музыку).

Когда: 1 ноября с 18.00 до 23.00.

Тёмный бал — место, где тени становятся красивыми, а страх — притягательным. Здесь нет места шаблонным маскам. Это ночь для тех, кто готов поиграть в свои роли, исследовать глубины, примерить свою собственную тьму. Так рассказывают о своей вечеринке организаторы.

Для гостей выступят: Big Big Den, Desh, Pallada, Elisva. Dimid.

Вход по билетам. Локацию организаторы обещают только раскрыть тем, кто собирается на бал. Подробности в группе ВКонтакте.

18+

Тыква-party

Где: арт-кэмп «Дикая Мята». Тульская область, Алексинский район, пос. Бунырево.

Когда: 1–4 ноября.

Гостей ждут:

живые концерты групп «суперолег», SALVADOR и black lama,

«Служба спасения костюмов»: где всем желающим помогут создать образ,

работа гримёра (по предварительной записи),

творческая фотосессия в тематической зоне,

детский квест «Тайны Музыкальной долины»,

интеллектуальный квиз «Тыква-party»,

мастер-класс по вырезанию тыквы «Фонарь Джека» (требуется предварительная запись),

конкурс костюмов для взрослых и детей,

практики йоги.

Необходима бронь. Подробности — по ссылке.

6+

Halloween

Где: HARAT’S PUB. Красноармейский проспект, 19.

Когда: 2 ноября с 22.00.

Костюмы, вурдалаки и концерт группы «Медведица»… Организаторы обещают: будет интересно.

Вход — свободный. Подробности мероприятия в группе ВКонтакте.

18+