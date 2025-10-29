Топ-6 вечеринок в честь Halloween в Туле: где и когда

Вечеринка «Ужасно страшный цирк»
Где: клуб MINI by Concert Hall. Тула, ул. Ф. Энгельса, 70.
Когда: 31 октября с 22.00.
Гостей ждут диджей-сеты резидентов и приглашенных гостей, среди которых человек-легенда, гик и видеоблогер — Дмитрий Сыендук, а также герой тульской эмо и скримо сцены Паша Красный.
Для всех желающих будет работать станция грима. А еще гостей ждут фокусники и зловещие клоуны, декорации, фотограф и тематическая фотозона.
Вход платный. Подробности в группе клуба ВКонтакте.
18+
Осенний праздник «Тыквовин»
Где: деловое пространство «Союз». Тула, Фридриха Энгельса, 1.
Когда: 1 ноября с 16.00.
Участников ждут чемпионат по фигурной резке тыквы, а также костюмированный концерт.
Расписание:
- 16.00 — регистрация участников конкурса тыкв. Свои поделки нужно предварительно подготовить и сделать специально к празднику.
- 16.00 — регистрация и подготовка участников чемпионата по фигурной резке тыквы «Тыквовин». Можно участвовать командой или семьей. Тыкву и все инструменты для резки и оформления нужно принести с собой.
- 17.00 — 18.30 — чемпионат. Также гостей ждут конкурсы костюмов для детей и взрослых, выступление юных артистов цирка.
- 18.30 — 19.00 — награждение победителей.
- 19.00 — костюмированный концерт группы YOURMISSINGSUMMER, косплей-конкурсы.
Вход — свободный. Подробности в группе мероприятия ВКонтакте.
0+
Scream Fest
Где: большой зал «Октавы». Центральный переулок, 18.
Когда: 1 ноября с 22.00 до 4.00.
Для гостей выступят:
- ТУНАЙТ
- СТАНЦИЯ
- ADAMANTI
- DARK SHINE
- PURPLE PEOPLE
- ROADSHAKERS
- BALCON
- 1146 и другие.
Вечеринка тематическая, поэтому всех ждут в костюмах. Вход по билетам. Подробности в группе феста в Телеграме.
18+
Тёмный бал
Где: секретная локация от проекта «Племя» (творческое объединение диджеев, музыкантов и людей, любящих танец и музыку).
Когда: 1 ноября с 18.00 до 23.00.
Тёмный бал — место, где тени становятся красивыми, а страх — притягательным. Здесь нет места шаблонным маскам. Это ночь для тех, кто готов поиграть в свои роли, исследовать глубины, примерить свою собственную тьму. Так рассказывают о своей вечеринке организаторы.
Для гостей выступят: Big Big Den, Desh, Pallada, Elisva. Dimid.
Вход по билетам. Локацию организаторы обещают только раскрыть тем, кто собирается на бал. Подробности в группе ВКонтакте.
18+
Тыква-party
Где: арт-кэмп «Дикая Мята». Тульская область, Алексинский район, пос. Бунырево.
Когда: 1–4 ноября.
Гостей ждут:
- живые концерты групп «суперолег», SALVADOR и black lama,
- «Служба спасения костюмов»: где всем желающим помогут создать образ,
- работа гримёра (по предварительной записи),
- творческая фотосессия в тематической зоне,
- детский квест «Тайны Музыкальной долины»,
- интеллектуальный квиз «Тыква-party»,
- мастер-класс по вырезанию тыквы «Фонарь Джека» (требуется предварительная запись),
- конкурс костюмов для взрослых и детей,
- практики йоги.
Необходима бронь. Подробности — по ссылке.
6+
Halloween
Где: HARAT’S PUB. Красноармейский проспект, 19.
Когда: 2 ноября с 22.00.
Костюмы, вурдалаки и концерт группы «Медведица»… Организаторы обещают: будет интересно.
Вход — свободный. Подробности мероприятия в группе ВКонтакте.
18+