Анастасия Дементьева представила тульский проект «Наш город» на Всероссийском муниципальном форуме

Она подчеркнула, что проект стал эффективным инструментом для решения локальных задач, не включенных в другие программы благоустройства.

Первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева приняла участие в региональных днях III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», которые прошли в г. Тосно Ленинградской области.

Мероприятие собрало представителей власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления. В их числе — заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и сопредседатели ВАРМСУ Ирина Гусева и Галина Данильченко.

5 (4).JPG

В составе делегации от Тульской области — заместитель губернатора Алексей Давлетшин, глава администрации Тепло-Огаревского района Роман Попов и глава администрации Каменского района Светлана Карпухина.

8.jpeg

— Социальная инфраструктура, благоустройство, строительство — всё это напрямую влияет на качество жизни в регионе. Именно эти темы мы выбрали для обсуждения, — отметил в своем приветственном слове Евгений Грачев.

В рамках «Мастерской муниципальных практик» Анастасия Дементьева выступила с докладом о проекте «Наш город», который реализуется в Туле. Она подчеркнула, что проект стал эффективным инструментом для решения локальных задач, не включенных в другие программы благоустройства.

2 (5).JPG

— За пять лет проект «Наш город» доказал свою эффективность. Благоустроено свыше 1600 объектов, охвачено около 200 тысяч жителей. Проект синхронизирован с другими программами благоустройства и капитального ремонта, что позволяет формировать целостную городскую среду, — подчеркнула Анастасия Дементьева.

Эксперты высоко оценили масштабную работу по благоустройству, которая ведется в Тульской области под руководством губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева, а также проект «Наш город».

— Была отмечена его многогранность: системная совместная работа депутатов и администрации города с обращениями и наказами избирателей, действенная поддержка инициатив туляков и, как закономерный результат, — создание эффективного механизма, который позволяет реализовывать потребности жителей, — отметила депутат.

7 (2).JPG

Участники форума также обменялись лучшими практиками в сфере спорта, социальных услуг, демографии и поддержки семей. По словам Анастасии Дементьевой, такие площадки крайне важны для генерации идей и системного развития местного самоуправления.

Организатором форума выступает ВАРМСУ по поручению Президента РФ. Основные мероприятия III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» запланированы на апрель 2026 года в Москве.

сегодня, в 15:41
Топ-6 вечеринок в честь Halloween в Туле: где и когда
Топ-6 вечеринок в честь Halloween в Туле: где и когда
12 пострадавших на производствах туляков получили новые Lada Vesta
12 пострадавших на производствах туляков получили новые Lada Vesta
