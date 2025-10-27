В Туле 63-летняя женщина перевела «полицейским» из «ВКонтакте» почти 12 млн рублей

Это было самое крупное хищение в Тульской области за последние 10 дней.

Неизвестный позвонил через соцсеть «ВКонтакте» 63-летней тулячке и сообщил, что ее деньги под угрозой, — мошенники заинтересовались ее сбережениями. Посоветовал перевести деньги на безопасный счет.

Женщина посредством мобильного приложения своего банка перевела все имеющиеся у нее средства на указанные мошенником расчетные счета. И потеряла 11,9 млн рублей, сообщает прокуратура.

Всего с 13 по 23 октября от аферистов пострадали 36 жителей Тульской области. Общая сумма похищенного — более 30 млн рублей.

Прокуратура советует обратить внимание на нестандартные способы хищения. Например, одной из жительниц Тулы позвонил мужчина, который представился работником строительного магазина. Якобы ее заказ доставлен. Женщина ничего не заказывала, и мошенник попросил назвать код из СМС для отмены заказа, что она и сделала.

Вскоре ей в мессенджере снова позвонили, сообщив, что ее деньгами от ее имени распоряжаются лица, которые осуществляют финансирование террористов. Чтобы «сохранить деньги и избежать уголовной ответственности», нужно срочно перевести средства, иначе их арестуют.

Тулячка испугалась и сняла со счетов 4,5 млн рублей, а потом передала их курьеру.

Пенсионерке из Узловой позвонил «сотрудник военной прокуратуры». Но аналогичной схеме он завладел деньгами, полученными в виде компенсации от Минобороны РФ за смерть ее сына. Ущерб составил 3,9 млн рублей.

По этим всем фактам возбуждены уголовные дела о крупном мошенничестве, сообщили в прокуратуре Тульской области.