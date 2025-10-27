  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле 63-летняя женщина перевела «полицейским» из «ВКонтакте» почти 12 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле 63-летняя женщина перевела «полицейским» из «ВКонтакте» почти 12 млн рублей

В Туле 63-летняя женщина перевела «полицейским» из «ВКонтакте» почти 12 млн рублей

Это было самое крупное хищение в Тульской области за последние 10 дней.

Неизвестный позвонил через соцсеть «ВКонтакте» 63-летней тулячке и сообщил, что ее деньги под угрозой, — мошенники заинтересовались ее сбережениями. Посоветовал перевести деньги на безопасный счет.

Женщина посредством мобильного приложения своего банка перевела все имеющиеся у нее средства на указанные мошенником расчетные счета. И потеряла 11,9 млн рублей, сообщает прокуратура. 

Всего с 13 по 23 октября от аферистов пострадали 36 жителей Тульской области. Общая сумма похищенного — более 30 млн рублей.

Прокуратура советует обратить внимание на нестандартные способы хищения. Например, одной из жительниц Тулы позвонил мужчина, который представился работником строительного магазина. Якобы ее заказ доставлен. Женщина ничего не заказывала, и мошенник попросил назвать код из СМС для отмены заказа, что она и сделала.

Вскоре ей в мессенджере снова позвонили, сообщив, что ее деньгами от ее имени распоряжаются лица, которые осуществляют финансирование террористов. Чтобы «сохранить деньги и избежать уголовной ответственности», нужно срочно перевести средства, иначе их арестуют. 

Тулячка испугалась и сняла со счетов 4,5 млн рублей, а потом передала их курьеру. 

Пенсионерке из Узловой позвонил «сотрудник военной прокуратуры». Но аналогичной схеме он завладел деньгами, полученными в виде компенсации от Минобороны РФ за смерть ее сына. Ущерб составил 3,9 млн рублей.

По этим всем фактам возбуждены уголовные дела о крупном мошенничестве, сообщили в прокуратуре Тульской области.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:09 +2
Другие статьи по темам
Событие
мошенники
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
сегодня, в 07:00, 63 789 4
32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь
Жизнь Тулы и области
32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь
сегодня, в 07:48, 32 3472 -4
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
сегодня, в 09:20, 25 697 -5
В Тульской области уничтожили 8 украинских беспилотников
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 8 украинских беспилотников
вчера, в 23:28, 24 2507 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульским водителям напомнили о штрафах за высадку подростков из транспорта ночью
Тульским водителям напомнили о штрафах за высадку подростков из транспорта ночью
Синоптики спрогнозировали мокрый снег в начале ноября
Синоптики спрогнозировали мокрый снег в начале ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.