Тульским водителям напомнили о штрафах за высадку подростков из транспорта ночью

Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки обратились к водителям МКП «Тулгорэлектротранс» с просьбой не высаживать детей до 16 лет ночью за неоплаченный проезд. Поводом стал недавний случай в трамвае маршрута № 12 (бортовой номер 43).

По словам очевидцев, пассажиры заметили двух школьников, у которых возникли трудности с оплатой проезда через телефон. Оплата долго не проходила, а дети нервничали. Водитель остановил трамвай, ожидая оплату.

— Один из пассажиров (взрослый мужчина) предложил водителю высадить мальчишек. И водитель поддержал эту идею. Сказал им выходить. Но тут наконец у ребят прошла оплата, — рассказали очевидцы.

Водителям напоминают, что в соответствии с частью 22 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» установлен запрет на высадку из транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица и не оплативших проезд.

Данная мера действует при поездках вне зависимости от вида транспорта по маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Нарушителей ждут штрафы: водителя — на 5000 рублей, руководство компании — от 20 000 до 30 000 рублей. Кроме того, оставление ребёнка в опасности может повлечь уголовное преследование.