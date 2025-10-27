  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульским водителям напомнили о штрафах за высадку подростков из транспорта ночью - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульским водителям напомнили о штрафах за высадку подростков из транспорта ночью
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульским водителям напомнили о штрафах за высадку подростков из транспорта ночью

Жители призвали обеспечивать безопасность несовершеннолетних в общественном транспорте.

Туляки обратились к водителям МКП «Тулгорэлектротранс» с просьбой не высаживать детей до 16 лет ночью за неоплаченный проезд. Поводом стал недавний случай в трамвае маршрута № 12 (бортовой номер 43).

По словам очевидцев, пассажиры заметили двух школьников, у которых возникли трудности с оплатой проезда через телефон. Оплата долго не проходила, а дети нервничали. Водитель остановил трамвай, ожидая оплату. 

— Один из пассажиров (взрослый мужчина) предложил водителю высадить мальчишек. И водитель поддержал эту идею. Сказал им выходить. Но тут наконец у ребят прошла оплата, — рассказали очевидцы. 

Водителям напоминают, что в соответствии с частью 22 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» установлен запрет на высадку из транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица и не оплативших проезд.

Данная мера действует при поездках вне зависимости от вида транспорта по маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщении.
Нарушителей ждут штрафы: водителя — на 5000 рублей, руководство компании — от 20 000 до 30 000 рублей. Кроме того, оставление ребёнка в опасности может повлечь уголовное преследование.

 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:22 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
трамваиподростки без билетаоплата проезда
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
сегодня, в 07:00, 63 789 4
32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь
Жизнь Тулы и области
32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь
сегодня, в 07:48, 32 3472 -4
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
сегодня, в 09:20, 25 697 -5
В Тульской области уничтожили 8 украинских беспилотников
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 8 украинских беспилотников
вчера, в 23:28, 24 2507 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Каникулы тульских школьников продлятся до 5 ноября с учетом праздников
Каникулы тульских школьников продлятся до 5 ноября с учетом праздников
В Туле 63-летняя женщина перевела «полицейским» из «ВКонтакте» почти 12 млн рублей
В Туле 63-летняя женщина перевела «полицейским» из «ВКонтакте» почти 12 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.