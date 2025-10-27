В Туле 17 лет не расселяют аварийный дом на Рихарда Зорге: дело дошло до суда 

В редакцию Myslo обратились жители дома № 20 по улице Рихарда Зорге. По словам туляков, их дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2008 году. Однако сроки расселения постоянно сдвигают. Люди опасаются, что дом рухнет, погребя под собой владельцев ветхой жилплощади:

— 17 лет мы боремся за свои права, но нас игнорируют — до сих пор существуем в опасном для здоровья жилье. Нас не включают ни в одну федеральную программу, зато вручают тонны отписок в духе «в доме проводятся мероприятия охранного порядка на оставшийся до выселения срок». А срок менялся неоднократно: самый последний раз дом должны были снести в декабре 2024 года.

Люди говорят, что год назад в СК даже возбуждали уголовное дело по статье «Халатность», но прекратили его: не нашли состава преступления в действиях представителей администрации.

— Полы проваливаются, стены в трещинах, отопление с перебоями. В доме живет инвалид, так он каждую зиму в заточении: пандуса нет, по сугробам он просто не спустится на улицу на коляске. После возбуждения уголовного дела, кстати, к нам прибегали чиновники. Возили людей смотреть новое жилье в Левобережном, но потом куда-то исчезли. Дело прекратили, и про нас опять забыли. Изредка предлагают маневренный фонд, но там квартиры еще более убитые, чем наши нынешние.

По информации Myslo, прокуратура подала иск в Центральный районный суд к городской администрации и КИЗО. Надзорный орган требует признать незаконным изменение сроков расселения в доме № 20 по улице Рихарда Зорге и переселить жителей из аварийного жилья в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в силу.

Напомним, в похожей ситуации находятся жители дома № 45-б по улице Демьянова. Его признали аварийным 6 лет назад, но он до сих пор не расселен. Сейчас уголовное дело о нарушении прав жильцов расследует региональный СК.