Бастрыкин взял на контроль дело аварийного дома на улице Демьянова в Туле

Фото Юлии Коршуновой из архива Myslo.

Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Туле. Дело возбудили в 2024 году после жалоб жителей.

Дом № 45-б по улице Демьянова признали аварийным 6 лет назад, но он до сих пор не расселен. Myslo подробно писал о проблеме здесь.

Дом был построен в 1958 году и сейчас разрушается: перекрытия прогнили, фасад рушится, стены промерзают зимой, коммуникации неисправны.

Однако власти предлагают жителям переезд в крохотные коммуналки или компенсации, размер которых не позволит купить равнозначное жилье.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.