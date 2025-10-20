  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Бастрыкин взял на контроль дело аварийного дома на улице Демьянова в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Бастрыкин взял на контроль дело аварийного дома на улице Демьянова в Туле
Фото Юлии Коршуновой из архива Myslo.

Бастрыкин взял на контроль дело аварийного дома на улице Демьянова в Туле

Уголовное дело о нарушении прав жильцов расследует региональный СК.

Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Туле. Дело возбудили в 2024 году после жалоб жителей.

Дом № 45-б по улице Демьянова признали аварийным 6 лет назад, но он до сих пор не расселен. Myslo подробно писал о проблеме здесь

Дом был построен в 1958 году и сейчас разрушается: перекрытия прогнили, фасад рушится, стены промерзают зимой, коммуникации неисправны.

e78bb54f-77cf-4188-9dba-e9d03003cdd8.jpg

Однако власти предлагают жителям переезд в крохотные коммуналки или компенсации, размер которых не позволит купить равнозначное жилье. 

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:55 +4
Другие статьи по темам
Событие
аварийный дом
Место
Тула
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
сегодня, в 16:17, 84 1747 0
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
Жизнь Тулы и области
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
сегодня, в 07:00, 94 1190 4
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
Жизнь Тулы и области
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
сегодня, в 10:16, 32 2729 6
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
Мир
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
сегодня, в 12:03, 27 812 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Чернском районе пьяный водитель за рулем ВАЗа влетел в попутку
В Чернском районе пьяный водитель за рулем ВАЗа влетел в попутку
В Богородицком районе тягач устроил двойное ДТП с грузовиком и легковушкой на встречке
В Богородицком районе тягач устроил двойное ДТП с грузовиком и легковушкой на встречке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.