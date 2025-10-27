Тульский авиамоделист Евгений Яковлев взял серебро в соревнованиях и попал в сборную России

Мастер спорта международного класса Евгений Яковлев из Алексина принес серебряную медаль Тульской области на Всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту в классе F-2B, проходивших в городе Нарткала (Республика Кабардино-Балкария).

На соревнования приехали сильнейшие спортсмены из разных регионов России, включая Санкт-Петербург, Московскую, Ростовскую, Пензенскую, Нижегородскую, Смоленскую, Воронежскую области и Республику Мордовия. Отличная погода способствовала высоким результатам участников.

Высокое достижение Евгения Яковлева обеспечило ему право стать членом основного состава сборной команды России по классу кордовых моделей F-2B.