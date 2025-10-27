  1. Моя Слобода
В тульском лагере «Поленово» впервые запустят инклюзивную смену для детей с нарушениями слуха
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Больше 1500 школьников отдохнут в санаториях и детских центрах за пределами региона.

Осенью в Тульской области оздоровят более 24 тысяч детей, из них свыше 1500 отправятся в санатории и лагеря за пределы региона. Четыре загородных лагеря примут 940 детей, включая 255 из сложных семей.

В лагерях пройдут тематические профильные смены, которые помогут сформировать у детей лидерские качества, а также способствуют развитию творческих, научных, спортивных компетенций. 

На базе загородного оздоровительного лагеря «Детская Республика „Поленово“» впервые пройдет инклюзивная смена с участием 10 детей-инвалидов с нарушениями слуха. Глава региона Дмитрий Миляев во время оперативного совещания поручил наращивать практику инклюзивных смен и уделять особое внимание отдыху детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В муниципалитетах заработали 359 лагерей с дневным пребыванием и 12 лагерей труда и отдыха, где отдохнут более 21 900 ребят.

В сентябре в центре отдыха «Новая волна» отдохнули 100 ребят из Горловки, столько же планируется принять с 5 ноября. Кроме того, до конца года здесь побывают 100 детей из Мариуполя. В лагере «Детская Республика „Поленово“» отдохнули 122 ребенка из Курской области.

Глава региона Дмитрий Миляев поручил профильным министерствам подумать над возможностью размещать детей из соседних регионов круглогодично. 

сегодня, в 16:31 +1
