Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
Фото Алексея Пирязева

Тульский областной суд назвал действия банка недобросовестными и освободил наследников от уплаты долга. Рассказываем, почему банк проиграл наследникам.

В Туле ПАО «Сбербанк России» подал в суд на мужа и сына умершей клиентки с требованием выплатить долг по ее кредитке.

Женщина оформила кредитную карту Сбера еще в 2018 году. Вместе с тем она заключила договор о страховании жизни у сберовской «дочки» — ООО «Сбербанк страхование». В случае ее смерти страховщики должны были полностью погасить ее долг перед банком.

В 2020 году женщина умерла. Сбер потребовал у ее наследников погасить задолженность по карте. Просроченная задолженность составила 127 921 рубль 11 копеек, из которых 101 044 рубля 66 копеек — основной долг, 26 876 рублей 45 копеек — просроченные проценты.

Наследники в суде заявили, что долг должна была погасить страховая компания. Они предоставили в суд заявление на участие в программе добровольного страхования жизни и здоровья от «Сбербанк Страхование».

Сбер и страховщик наличие действующего договора страхования клиентки отрицали: они утверждали, что заемщица не была включена в реестр застрахованных лиц, так как не оплачивала ежемесячные страховые взносы.

Однако суд тщательно изучил условия программы страхования и нашел нарушения со стороны банка.

Оказалось, заемщица изъявила свою волю на заключение договора страхования жизни и здоровья. Также в ее мобильном банковском приложении была подключена услуга «Автоплатеж»: в случае просрочки оплаты страховые взносы должны были списаться автоматически.

Суд выяснил, что обязанность организации страхования лежала на банке. По условиям программы при наличии задолженности на счете более 3000 рублей банк был обязан либо автоматически списать сумму взноса с карты, либо направить заемщице СМС с суммой к оплате. Однако банк не представил доказательств таких уведомлений и бездействовал, не списав сумму в счет договора страхования, хотя средства на карте заемщицы были в достаточном для этого количестве.

Суд апелляционной инстанции квалифицировал поведение Сбера как недобросовестное. Банк, будучи профессиональным участником рынка, взял на себя обязанность по организации страхования для минимизации своих рисков, но не исполнил ее. А после смерти заемщицы злоупотребил правом — попытался переложить ответственность на наследников.

В результате суд отказал Сбербанку в иске полностью, освободив наследников от обязанности платить по кредитному долгу.

сегодня, в 15:45 +21
банксудстрахование
