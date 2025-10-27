В салате от Тульского мясокомбината Россельхознадзор нашел кишечную палочку

Фото ru.freepik.com

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело контрольное мероприятие без взаимодействия в отношении ООО «Тульский мясокомбинат». Проверка прошла в октябре 2025 года.

Установлено, что в результате лабораторных исследований в пробе салата из крабовых палочек этого производителя найдены бактерии группы кишечной палочки.

Управление объявило предостережение Тульскому мясокомбинату с требованием усилить контроль за безопасностью пищевой продукции, сообщает пресс-служба ведомства.