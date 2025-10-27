  1. Моя Слобода
32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь

32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Еще 24 украинских беспилотника уничтожено в Тульской области силами ПВО.

Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее Myslo сообщал о восьми сбитых беспилотниках над регионом. 

Отбой опасности БПЛА — в 5.58.

сегодня, в 07:48 −4
