32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь

Еще 24 украинских беспилотника уничтожено в Тульской области силами ПВО.
Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее Myslo сообщал о восьми сбитых беспилотниках над регионом.
Отбой опасности БПЛА — в 5.58.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Еще 24 украинских беспилотника уничтожено в Тульской области силами ПВО.
Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее Myslo сообщал о восьми сбитых беспилотниках над регионом.
Отбой опасности БПЛА — в 5.58.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен