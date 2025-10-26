Тульские музеи изменят график работы в ноябрьские праздники

2 ноября
10.00 — 20.00
- Музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- Музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева.
11.00 — 19.00
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».
10.00 — 18.00
- Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский музей-заповедник;
- Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- Музей русского и современного искусства в селе Крапивне;
- Музей на станции Жданка;
- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
- Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».
10.00 — 19.00
- Музей обороны Тулы;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Богородицкий дворец-музей и парк.
3 ноября
В этот день Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Программа станет известна позднее.
10.00 — 00.00
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Тульский краеведческий музей;
- Музей «Тульские самовары»;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- Дом-музей В. В. Вересаева;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова.
10.00 — 22.00
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Музей «Спасское» им В. А. Стародубцева;
- Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»
- Музей русского и современного искусства в селе Крапивне;
- Девягорско-Лихвинский музей-заповедник;
- Музей обороны Тулы;
- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
- Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».
11.00 — 22.00
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».
4 ноября
10.00 — 18.00
- Музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- Музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский музей-заповедник;
- Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- Музей русского и современного искусства в селе Крапивне;
- Музей на станции Жданка;
- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
- Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»;
- Музей обороны Тулы.
11.00 — 19.00
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».