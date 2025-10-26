Тульские музеи изменят график работы в ноябрьские праздники

Фото Тульского музейного объединения.

2 ноября

10.00 — 20.00

Музей «Тульский кремль»;

Тульский военно-исторический музей;

Музей «Тульские самовары»;

Музей декоративно-прикладного и народного искусства;

Тульский краеведческий музей;

Тульский музей изобразительных искусств;

Выставочный зал;

Музей П. Н. Крылова;

Дом-музей В. В. Вересаева.

11.00 — 19.00

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».

10.00 — 18.00

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник;

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;

Музей русского и современного искусства в селе Крапивне;

Музей на станции Жданка;

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».

10.00 — 19.00

Музей обороны Тулы;

Историко-мемориальный музей Демидовых;

Мемориальный музей Н. И. Белобородова;

Богородицкий дворец-музей и парк.

3 ноября

В этот день Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Программа станет известна позднее.

10.00 — 00.00

Тульский музей изобразительных искусств;

Тульский краеведческий музей;

Музей «Тульские самовары»;

Выставочный зал;

Музей П. Н. Крылова;

Музей «Тульский кремль»;

Тульский военно-исторический музей;

Дом-музей В. В. Вересаева;

Историко-мемориальный музей Демидовых;

Музей декоративно-прикладного и народного искусства;

Мемориальный музей Н. И. Белобородова.

10.00 — 22.00

Богородицкий дворец-музей и парк;

Музей «Спасское» им В. А. Стародубцева;

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

Музей русского и современного искусства в селе Крапивне;

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник;

Музей обороны Тулы;

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».

11.00 — 22.00

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».

4 ноября

10.00 — 18.00

Музей «Тульский кремль»;

Тульский военно-исторический музей;

Музей «Тульские самовары»;

Музей декоративно-прикладного и народного искусства;

Тульский краеведческий музей;

Тульский музей изобразительных искусств;

Выставочный зал;

Музей П. Н. Крылова;

Дом-музей В. В. Вересаева;

Богородицкий дворец-музей и парк;

Мемориальный музей Н. И. Белобородова;

Историко-мемориальный музей Демидовых;

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник;

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;

Музей русского и современного искусства в селе Крапивне;

Музей на станции Жданка;

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»;

Музей обороны Тулы.

11.00 — 19.00