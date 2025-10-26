  1. Моя Слобода
Тульские музеи изменят график работы в ноябрьские праздники
Фото Тульского музейного объединения.

Публикуем расписание.

2 ноября 

10.00 — 20.00

  • Музей «Тульский кремль»;
  • Тульский военно-исторический музей;
  • Музей «Тульские самовары»;
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
  • Тульский краеведческий музей;
  • Тульский музей изобразительных искусств;
  • Выставочный зал;
  • Музей П. Н. Крылова;
  • Дом-музей В. В. Вересаева.

11.00 — 19.00

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».

10.00 — 18.00

  • Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
  • Девягорско-Лихвинский музей-заповедник;
  • Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
  • Музей русского и современного искусства в селе Крапивне; 
  • Музей на станции Жданка; 
  • Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
  • Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново». 

10.00 — 19.00

  • Музей обороны Тулы;
  • Историко-мемориальный музей Демидовых; 
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
  • Богородицкий дворец-музей и парк.

3 ноября 

В этот день Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Программа станет известна позднее.

10.00 — 00.00

  • Тульский музей изобразительных искусств;
  • Тульский краеведческий музей;
  • Музей «Тульские самовары»;
  • Выставочный зал;
  • Музей П. Н. Крылова;
  • Музей «Тульский кремль»;
  • Тульский военно-исторический музей;
  • Дом-музей В. В. Вересаева; 
  • Историко-мемориальный музей Демидовых;
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова. 

10.00 — 22.00

  • Богородицкий дворец-музей и парк;
  • Музей «Спасское» им В. А. Стародубцева;
  • Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»
  • Музей русского и современного искусства в селе Крапивне;
  • Девягорско-Лихвинский музей-заповедник;
  • Музей обороны Тулы;
  • Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
  • Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».

11.00 — 22.00

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».

4 ноября 

10.00 — 18.00

  • Музей «Тульский кремль»;
  • Тульский военно-исторический музей;
  • Музей «Тульские самовары»;
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
  • Тульский краеведческий музей;
  • Тульский музей изобразительных искусств;
  • Выставочный зал;
  • Музей П. Н. Крылова;
  • Дом-музей В. В. Вересаева;
  • Богородицкий дворец-музей и парк;
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
  • Историко-мемориальный музей Демидовых;
  • Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
  • Девягорско-Лихвинский музей-заповедник; 
  • Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
  • Музей русского и современного искусства в селе Крапивне; 
  • Музей на станции Жданка;
  • Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева; 
  • Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»;
  • Музей обороны Тулы.

11.00 — 19.00

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».

сегодня, в 07:30 0
