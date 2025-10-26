Эксперт назвал причины, по которым банк может заблокировать клиенту карту

По словам эксперта, причины блокировки могут быть разными. Банк может приостановить проведение конкретного перевода или же заблокировать карту. В любом случае нужно успокоиться, ведь чаще всего блокировка — это способ обезопасить ваши деньги.
Не теряйте время и обратитесь в свой банк. Сотрудники организации расскажут, что случилось и какие действия предпринять. Перевод может быть заморожен, если банк расценил операцию как нетипичную для человека и заподозрил возможные мошеннические действия.
Есть много параметров (сумма перевода, периодичность, время и место совершения операции), которые позволяют банку определить нетипичное финансовое поведение клиента. Например, еще вчера вы оплачивали покупки в своем родном городе, а сегодня — в другой стране. Или внезапно ночью отправляете деньги на незнакомые номера.
Система безопасности банка может решить, что вашей картой завладел мошенник или вы совершаете операции под его влиянием. Другая причина приостановки — счет, на который переводятся деньги, попал в специальную базу данных Банка России о мошеннических операциях.
Банки обязаны приостанавливать на два дня подозрительные переводы и предупреждать клиентов о риске обмана, если перевод должен уйти на счет, реквизиты которого попали в базу данных. Ее формирует и ежедневно обновляет Центробанк. Сведения в нее попадают также и из МВД.
Придерживайтесь простых правил, чтобы вашу карту не заблокировали:
- Не совершайте операции по просьбе незнакомых людей.
- Не возвращайте самостоятельно деньги, которые пришли вам якобы по ошибке — обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.
- Никому не передавайте свою карту и доступ в онлайн-банк.
- Старайтесь не переводить деньги незнакомцам, в том числе не платите по номеру телефона в магазинах и на рынках.
- Если вы все же переводите деньги другому человеку, обязательно укажите назначение платежа. Так переводы станут понятнее для банка и не вызовут лишних подозрений.
- Если у вас изменились персональные данные (ФИО, телефон, адрес), своевременно сообщайте об этом в банк.