Эксперт назвал причины, по которым банк может заблокировать клиенту карту

Стоит ли паниковать и как вести себя в такой ситуации, рассказал специалист по безопасности тульского отделения Банка России Андрей Черкаев.

По словам эксперта, причины блокировки могут быть разными. Банк может приостановить проведение конкретного перевода или же заблокировать карту. В любом случае нужно успокоиться, ведь чаще всего блокировка — это способ обезопасить ваши деньги.

Не теряйте время и обратитесь в свой банк. Сотрудники организации расскажут, что случилось и какие действия предпринять. Перевод может быть заморожен, если банк расценил операцию как нетипичную для человека и заподозрил возможные мошеннические действия.

Есть много параметров (сумма перевода, периодичность, время и место совершения операции), которые позволяют банку определить нетипичное финансовое поведение клиента. Например, еще вчера вы оплачивали покупки в своем родном городе, а сегодня — в другой стране. Или внезапно ночью отправляете деньги на незнакомые номера.

Система безопасности банка может решить, что вашей картой завладел мошенник или вы совершаете операции под его влиянием. Другая причина приостановки — счет, на который переводятся деньги, попал в специальную базу данных Банка России о мошеннических операциях.

Банки обязаны приостанавливать на два дня подозрительные переводы и предупреждать клиентов о риске обмана, если перевод должен уйти на счет, реквизиты которого попали в базу данных. Ее формирует и ежедневно обновляет Центробанк. Сведения в нее попадают также и из МВД.

Придерживайтесь простых правил, чтобы вашу карту не заблокировали: