В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

В ночь на 26 октября в Тульской области объявили опасность атаки БПЛА.
«Уважаемые жители! Прошу сохранять спокойствие. Единый номер экстренных служб: 112», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
