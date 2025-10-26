  1. Моя Слобода
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В ночь на 26 октября в Тульской области объявили опасность атаки БПЛА. 

«Уважаемые жители! Прошу сохранять спокойствие. Единый номер экстренных служб: 112», – написал глава региона в своём телеграм-канале. 

сегодня, в 03:10 −2
Событие
опасность атаки БПЛАгубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
