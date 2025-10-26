Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено

Фото Алексея Пирязева

В понедельник в Тульской области будет облачно. Местами умеренный дождь (до 2 мм за сутки). Ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днём — от +7 до +12. Атмосферное давление — 735-740 мм рт. ст.