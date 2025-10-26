  1. Моя Слобода
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

В понедельник в Тульской области будет облачно. Местами умеренный дождь (до 2 мм за сутки). Ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днём — от +7 до +12. Атмосферное давление — 735-740 мм рт. ст.

1.jpg

Фотограф:
сегодня, в 07:00 +4
Событие
погода в Тулепогодапрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
сегодня, в 07:00, 63 787 4
