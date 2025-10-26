Каникулы тульских школьников продлятся до 5 ноября с учетом праздников

Фото Алексея Пирязева.

В минобре напомнили, что в регионе в это время будет работать 371 пришкольный лагерь.

У тульских школьников начались осенние каникулы. Они продлятся до 2 ноября. Однако с учетом ноябрьских праздников первым учебным днем станет 5 ноября. Об этом сообщили в министерстве образования региона. В это время будет работать 371 пришкольный лагерь.

В ведомстве напомнили, что на каникулах важно не только отдыхать, но и заниматься саморазвитием. Так, школьников приглашают присоединиться к региональному проекту «Каникулы онлайн».

— Важно чередовать физическую активность, творчество, общение и, если нужно, образовательную деятельность; запланируйте совместные мероприятия и поездки, — обратились к родителям школьников специалисты минобра.

