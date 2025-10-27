  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Фасуют булки грязными руками»: туляки пожаловались на антисанитарию в «Дикси» на Бундурина - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Фасуют булки грязными руками»: туляки пожаловались на антисанитарию в «Дикси» на Бундурина
Фото Эллы Соколовой.

«Фасуют булки грязными руками»: туляки пожаловались на антисанитарию в «Дикси» на Бундурина

Магазин получил предостережение от Роспотребнадзора.

Тулячка сообщила, что в магазине «Дикси» на улице Бундурина работники грубо нарушают санитарные нормы. По ее словам, свежую выпечку кладут в грязные тележки, куда посетители часто сажают собак и ставят сумки. 

«Затем грязными руками, без перчаток работник фасует булки по пакетам. Форменная антисанитария. На замечания покупателей эта девица послала нас далеко. Мы были в шоке», — написала девушка в жалобе. 

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что магазин получил предостережение. 

«В отношении АО „Дикси Юг“ проведено профилактическое мероприятие в виде объявления предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — отметили в ведомстве. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:02 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
антисанитарияУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 октября: дождливо и ветрено
сегодня, в 07:00, 63 789 4
32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь
Жизнь Тулы и области
32 вражеских БПЛА уничтожены в Тульской области за ночь
сегодня, в 07:48, 32 3472 -4
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
сегодня, в 09:20, 25 697 -5
В Тульской области уничтожили 8 украинских беспилотников
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 8 украинских беспилотников
вчера, в 23:28, 24 2507 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
Каникулы тульских школьников продлятся до 5 ноября с учетом праздников
Каникулы тульских школьников продлятся до 5 ноября с учетом праздников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.