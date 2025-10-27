«Фасуют булки грязными руками»: туляки пожаловались на антисанитарию в «Дикси» на Бундурина

Фото Эллы Соколовой.

Тулячка сообщила, что в магазине «Дикси» на улице Бундурина работники грубо нарушают санитарные нормы. По ее словам, свежую выпечку кладут в грязные тележки, куда посетители часто сажают собак и ставят сумки.

«Затем грязными руками, без перчаток работник фасует булки по пакетам. Форменная антисанитария. На замечания покупателей эта девица послала нас далеко. Мы были в шоке», — написала девушка в жалобе.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что магазин получил предостережение.

«В отношении АО „Дикси Юг“ проведено профилактическое мероприятие в виде объявления предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — отметили в ведомстве.