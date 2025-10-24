В Тульской области сборщики яблок зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц

Фото Алексея Пирязева

Тульская область вошла в число лидеров по уровню зарплат, предлагаемых сезонным работникам, занимающимся сбором урожая. Как пишет «КоммерсантЪ», в нашем регионе фермеры и крупные сельхозпроизводители платят сборщикам до 115 тысяч рублей в месяц.

Эта цифра выводит Тульскую область на третье место в России после Воронежской и Волгоградской, где сборщики яблок и картофеля могут рассчитывать на доход в 150 тысяч за месяц.

Часто работодатели предлагают вахту и, помимо зарплаты, обещают оплатить проезд до места проведения работ, а также взять на себя расходы на питание и проживание.

Издание также уточняет, что в третьем квартале текущего года спрос на рабочие руки, по сравнению с 2024 годом, вырос на 164%. Главные причины – обильный урожай и расширение производственных программ сельхозпредприятий.