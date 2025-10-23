  1. Моя Слобода
Бастрыкин взял на контроль дело с травлей школьницы-инвалида в Веневе

Бастрыкин взял на контроль дело с травлей школьницы-инвалида в Веневе

Главе регионального СК поручено представить доклад о ходе проверки.

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьницы в Веневе. 

Напомним, инцидент произошел в школе № 1. Группа подростков публично унижала девочку-инвалида, загнав её в угол, грубо отталкивая и фиксируя происходящее на камеру. Видео в тг-канале Myslo.

Следственными органами СК России по Тульской области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о ходе проверки и по доводам, изложенным в публикации.

сегодня, в 09:41
