Движение под Орловским путепроводом будут перекрывать по ночам

Ограничения вступят в силу с завтрашнего дня.

С 24 октября по 1 ноября ежедневно с 23.00 до 5.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Рязанской на участке под Орловским путепроводом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Легковой транспорт, автобусы в период проведения ночных работ будут следовать в объезд по указанной схеме.

На время ограничений движение грузового транспорта будет осуществляться по второстепенным улицам.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршрут.