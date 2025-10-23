  1. Моя Слобода
Движение под Орловским путепроводом будут перекрывать по ночам

Ограничения вступят в силу с завтрашнего дня.

С 24 октября по 1 ноября ежедневно с 23.00 до 5.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Рязанской на участке под Орловским путепроводом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Легковой транспорт, автобусы в период проведения ночных работ будут следовать в объезд по указанной схеме. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

На время ограничений движение грузового транспорта будет осуществляться по второстепенным улицам.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршрут.

сегодня, в 16:30 +1
