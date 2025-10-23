Маткапитал на второго ребенка предложили повысить почти до 1 млн рублей

Фото Алексея Пирязева.

Сейчас ее размер составляет около 912 тысяч рублей.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении материнского капитала до 1 миллиона рублей за второго ребенка, пишет ТАСС.

Самая востребованная цель траты маткапитала — это улучшение жилищных условий, на втором месте — образование.

«Когда рождается первый ребенок и семья при этом берет ипотеку, то о втором ребенке родители задумываются уже меньше. В том числе потому, что добавка на второго ребенка не такая большая, мало стимулирует семьи к пополнению. Я считаю, что на этом этапе важно существенно увеличить размер маткапитала на второго ребенка», — отметил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Как говорит эксперт, фактически возник вопрос о пересмотре всей программы материнского капитала из-за роста стоимости жилья и т. д.