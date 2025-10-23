Нонна Гришаева, Елизавета Боярская, Максим Аверин и Дмитрий Харатьян приедут в Тулу на фестиваль «Кино и Музыка»

Фото Максима Котенёва из архива Myslo.

С 4 по 9 ноября в Тульской области пройдет II Российский фестиваль «Кино и Музыка». Это ежегодный смотр отечественных музыкальных кинокартин и фильмов других жанров, где музыка играет важнейшую роль. Президент фестиваля — народная артистка РФ, кинорежиссер Алла Сурикова.

Основной площадкой станет Городской концертный зал Тулы. 5 ноября состоится церемония открытия фестиваля, ведущими станут актеры театра и кино Ольга Кабо и Дмитрий Харатьян. Церемония закрытия запланирована на 9 ноября, ведущие — актриса театра и кино Нонна Гришаева и телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

На фестивале вручат почетные призы:

«За вклад в киномузыку» — композиторам Артему Васильеву и Юрию Потеенко;

«За вклад в киноискусство» — кинорежиссеру Алле Суриковой;

«За высокое исполнительское мастерство» — актеру Дмитрию Харатьяну.

В этом году фестивальные картины представлены в трех конкурсах, у каждого свое жюри. В программу конкурса игровых фильмов вошло 14 картин. Здесь и мюзикл «Плагиатор» режиссера Антона Мегердичева, и «Чучело» режиссеров Владимира Карабанова и Ильи Хотиненко, и «Огниво против волшебной скважины» режиссера и композитора Анджея Петраса. А так же музыкально-биографические фильмы «Руки вверх!» режиссеров Аскара Узабаева и Антона Маслова, «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова.

Музыка в жанровом кино представлена лентами: «Белый пароход» режиссера Инги Шепелевой, «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина, «Все, что тебя касается» режиссера Александра Войтинского, «Злой город» режиссера Константина Буслова, «Каруза» режиссера-дебютанта Ивана Харатьяна, «Кракен» режиссера Николая Лебедева, «Повесть о светлом мальчике» режиссеров Виталия Петрова и Ролана Ооржака, «Ритмы мечты» режиссера Ирины Боровской, «Чистый лист» режиссера-дебютанта Полины Кондратьевой.

Программа документальных картин состоит из 20 новых лент, среди которых: «В поисках движения» режиссера Юрия Мокиенко, «Высоцкий. История одного концерта» режиссера Петра Солдатенкова, «Из кедра высеченный» режиссера Семена Колесникова, «Ирина Архипова. Царица русской оперы» режиссера Михаила Тимофеева, «На стыке жанров» режиссера Юлии Мироновой, «Обещаю вернуться живым» режиссера Екатерины Головни, «Партитура. Молодая музыка России» режиссера Ивана Захаренко, «Я продолжаю танцевать» режиссера Наташи Фефеловой.

Программа анимационных фильмов насчитывает 12 анимационных, анимационно-игровых и анимационно-документальных картин для детей и взрослых.

Просмотры всех фильмов пройдут бесплатно, на них можно прийти всей семьей.

Ленты фестиваля увидят не только в Туле, но и в областных кинотеатрах. В Туле картины зрителям представят их создатели.

Каждую конкурсную программу фильмов будет оценивать свое профессиональное жюри, в состав которого входят известные мастера кино и деятели культуры. Жюри игровых фильмов возглавит генеральный директор ООО «Кинокомпания „Каро Премьер“», продюсер, заслуженный работник культуры РФ Алексей Рязанцев. Жюри документальных фильмов — кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения Галина Евтушенко. Анимационных лент –композитор, лауреат международных конкурсов Артем Васильев.

Состоятся на фестивале и показы внеконкурсной программы короткого метра, в которой участвуют 7 игровых картин и 1 анимационная.

Одним из главных событий станет юбилейный вечер кинорежиссера Аллы Суриковой в Тульской областной филармонии. Поздравить ее приедут друзья и коллеги — кинорежиссер Николай Лебедев, актеры Ольга Кабо, Ирина Розанова, Сергей Никоненко, Игорь Христенко, Елизавета Боярская, Максим Аверин, каскадер Сергей Воробьев, саксофонистка Вероника Кожухарова, композитор Юрий Потеенко.

Состоятся в рамках фестиваля и мастер-классы, киноконцерты, специальные показы фильмов. В Доме Знаний пройдут творческие встречи:

с режиссером, заслуженным деятелем искусств РФ Галиной Евтушенко,

с заслуженным артистом РФ Борисом Львовичем,

с шеф-редактором киностудии «Союзмультфильм», заслуженным работником культуры РФ Сергеем Капковым,

с режиссером Петром Солдатенковым.

В Тульском государственном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого состоится встреча с режиссером Андреем Богатыревым и его рок-группой «тОт».

В Тульском областном ТЮЗе зрители увидят мюзикл «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» режиссера Сергея Маховикова и композитора Юрия Потеенко.

В филармонии состоится концертный показ мультфильма «Пушкин… Михайловское» с симфоническим оркестром. Ленту представят его создатели — режиссер Екатерина Гаврюшкина и композитор Вячеслав Круглик.

В Первомайской Кадетской школе пройдет встреча со зрителями режиссера Ивана Харатьяна и показ его фильма «Каруза».