Из-за футбола на улицах Жаворонкова и Агеева ограничат движение транспорта

В ближайшую пятницу «Арсенал» примет «Урал» на Центральном стадионе в Туле.

24 октября в Туле введут ограничения движения. На участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина по ул. Жаворонкова, на участке от ул. Жаворонкова до проезда Тимирязева по ул. Мориса Тореза и на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина по ул. Агеева будут:

  • с 00.00 до 22.00 запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта;
  • с 8.00 до 22.00 ограничено движение всех видов транспортных средств.

Это связано с футбольным матчем «Арсенал» — «Урал», который пройдет на Центральном стадионе.

Администрация Тулы просит автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

22 октября, в 16:37 0
