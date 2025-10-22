  1. Моя Слобода
Тулячка Милана Яворская стала «Вице-мисс Космо Россия 2025»

Милана представила наш регион на всероссийском конкурсе красоты, где заняла почетное второе место среди самых красивых девушек страны.

19 октября в Москве впервые в истории состоялся двойной финал двух престижных конкурсов — «Мисс Интерконтиненталь Россия 2025» и «Мисс Космо 2025». Как отметила дирекция, такое объединение двух проектов на одной сцене стало уникальным событием для России. За главные титулы и короны боролись 25 претенденток со всей страны, которые также получили право представлять Россию на международной арене.

Тулу на конкурсе представила Милана Яворская — обладательница титула «Мисс Тула 2024» и финалистка национального конкурса «Мисс Россия» (топ-20).

Перед жюри стояла сложная задача — выбрать не просто красивых девушек, но и тех, кто будет обладать невероятной харизмой и обаянием, а также станет настоящим примером для подражания. 

Участницы блистали на сцене в элегантных платьях, шубах, купальниках и вечерних нарядах. Также прошел интеллектуальный тур, где девушки отвечали на вопросы жюри: рассуждали о литературе, музыке, истории, делились любимыми цитатами и размышляли на философские темы.

По итогам конкурса наша землячка Милана Яворская заняла второе место и получила титул «Вице-мисс Космо 2025»! Это яркая и заслуженная победа, а также еще одна корона в коллекции девушки. 

IMAGE 2025-10-22 15:59:51.jpg

IMAGE 2025-10-22 15:59:48.jpgФото предоставлено дирекцией конкурса.

Титул «Мисс Космо Россия 2025» завоевала Дарья Орлова из Иркутска, а «Мисс Интерконтиненталь Россия 2025» стала Варвара Яковенко из Республики Крым.

Сразу после конкурса мы пообщались с Миланой и поздравили ее с победой.

— Милана, какие впечатления и эмоции от конкурса? 

— Впечатлений масса! Я очень рада своему результату. Но теперь в планах — взять реванш и привезти в Тулу уже первое место!

— Ты — опытная конкурсантка, профессиональная модель и участница многих модных событий. Как бы ты оценила масштаб этого мероприятия?

— Это не просто шоу, а отборочный этап на международный конкурс, входящий в топ-5 самых престижных в мире. Он прошёл для меня максимально комфортно: был классный преподавательский состав, великолепная организация. Все десять дней подготовки пролетели незаметно, и мы сделали по-настоящему крутое событие! 

— Как проходила подготовка к конкурсу?

— Каждый день — это 8-часовые репетиции, примерки и фотосессии. Мы также ездили на экскурсии и мастер-классы. В общем, проводили время максимально продуктивно и ярко!

— Какие у тебя планы дальше?

— Пока беру таймаут от участия в конкурсах, но в будущем вы обязательно снова меня увидите! Из ближайших планов — продолжать совершенствовать английский и учиться в университете.

Автор:
22 октября, в 16:03 −1
