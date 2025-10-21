  1. Моя Слобода
Тульские врачи впервые удалили огромную опухоль селезенки 
Фото Тульского онкодиспансера.

Тульские врачи впервые удалили огромную опухоль селезенки 

Операцию провели лапароскопическим методом.

В Тульском областном клиническом онкологическом диспансере онкохирурги успешно удалили опухоль селезенки 25×20 см. Современный метод минимизировал травму для пациента и ускорил восстановление.

Опухоль нашли у 69-летнего туляка на плановом УЗИ брюшной полости. Дальнейшее обследование подтвердило диагноз: опухоль поразила селезенку, лимфоузлы и хвост поджелудочной железы.

photo_2025-10-21_09-51-41.jpg

Врачи приняли решение об удалении единым блоком селезенки, части поджелудочной железы с опухолью и пораженными лимфоузлами с использованием лапароскопического метода.

photo_2025-10-21_09-51-40 (2).jpg

Лапароскопический подход позволяет снизить кровопотерю, уменьшить болевой синдром после операции и сократить время пребывания в стационаре. 

Операция прошла успешно. Уже на следующий день пациент был переведен из отделения реанимации в обычную палату, а через пять дней выписан домой под амбулаторное наблюдение.

сегодня, в 10:10
