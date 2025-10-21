  1. Моя Слобода
В Суворовском районе открыли мемориал с именами 102 бойцов НКВД, участников первого боя с фашистами
Скрин из видео.

В Суворовском районе открыли мемориал с именами 102 бойцов НКВД, участников первого боя с фашистами

Собравшиеся почтили минутой молчания память бойцов.

В Суворовском районе у станции Черепеть прошел митинг, посвященный памяти погибших бойцов и командиров войск НКВД, оборонявшихся осенью 1941 года. 

В том бою погибло более ста бойцов и командиров войск НКВД. Большие потери понёс личный состав истребительных батальонов. Но главное было достигнуто: время, выигранное ценой их жизней, позволило подготовить оборону Тулы — города, который стал неприступной крепостью на пути врага.

«102 имени увековечены на мемориале. 102 судьбы, которые больше не будут безымянными», — отметили в администрации Суворовского района. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память бойцов и командиров 156-го полка 69-й бригады войск НКВД и истребительных батальонов, отдавших жизни за Родину, и возложили цветы к братской могиле.

сегодня, в 09:51 +3
Место
Тульская область
Прочее
память бойцовВОВмемориал
Тульские врачи впервые удалили огромную опухоль селезенки 
Тульские врачи впервые удалили огромную опухоль селезенки 
За выходные в Туле и области задержали 28 нетрезвых водителей
За выходные в Туле и области задержали 28 нетрезвых водителей
