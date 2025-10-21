В Суворовском районе открыли мемориал с именами 102 бойцов НКВД, участников первого боя с фашистами

Скрин из видео.

В Суворовском районе у станции Черепеть прошел митинг, посвященный памяти погибших бойцов и командиров войск НКВД, оборонявшихся осенью 1941 года.

В том бою погибло более ста бойцов и командиров войск НКВД. Большие потери понёс личный состав истребительных батальонов. Но главное было достигнуто: время, выигранное ценой их жизней, позволило подготовить оборону Тулы — города, который стал неприступной крепостью на пути врага.

«102 имени увековечены на мемориале. 102 судьбы, которые больше не будут безымянными», — отметили в администрации Суворовского района.

Собравшиеся почтили минутой молчания память бойцов и командиров 156-го полка 69-й бригады войск НКВД и истребительных батальонов, отдавших жизни за Родину, и возложили цветы к братской могиле.