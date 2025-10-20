Объем экспорта продукции АПК Тульской области в этом году превысил 170 млн долларов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

К 2030 году планируется увеличить объем производства продукции на 25%, а экспорта в – 1,5 раза к уровню 2021 года.

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ проходят Дни Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных.



Дмитрий Миляев отметил, что агропромышленный комплекс Тульской области — в числе ведущих отраслей экономики. За 2024 год объем производства продукции сельского хозяйства составил 106,6 млрд рублей. Регион седьмой год подряд удерживает планку в 2 млн тонн зерновых. Объем их производства за последние десять лет вырос практически в три раза: с 0,8 до 2,8 млн тонн. В 2025 году произведено свыше 2,5 млн тонн зерна. На протяжении нескольких лет Тульская область занимает 2-е место в России по производству картофеля. Значительно увеличен объем производства масличных культур. В 2024 году по объему производства рапса регион занял 3-е место в ЦФО и 8-е — в России.

— Правительство Тульской области уделяет особое внимание поддержке отечественной селекции и работает над достижением цели доктрины продовольственной безопасности. В течение последних двух лет действует региональная мера государственной поддержки — компенсация до 90% затрат аграриев на покупку семян отечественной селекции кукурузы, рапса и подсолнечника. За два года государственную поддержку получили 53 сельскохозяйственных товаропроизводителя на общую сумму порядка 120 млн рублей, — сказал губернатор.

По словам главы региона, динамично развивается и отрасль животноводства. За последние десять лет значительно увеличился объем производства молока, мяса, яйца, выросли надои молока.

Ежегодная поддержка аграриев региона составляет не менее 2 млрд рублей. В этом году в рамках проекта «Герой 71» была введена региональная мера поддержки участникам СВО, желающим реализовать свой потенциал в сельском хозяйстве.

Помимо субсидий и грантов в Тульской области реализуются дополнительные меры поддержки, включая льготное кредитование.

Дмитрий Миляев поблагодарил Министерство сельского хозяйства РФ за поддержку. На сегодняшний день Минсельхоз одобрил аграриям региона свыше 11 млрд рублей льготных краткосрочных и свыше 16 млрд рублей инвестиционных кредитов.

Востребованные механизмы — товарное кредитование, авансирование предприятий, региональный лизинг. Тульский аграрный центр в этом году профинансировал аграриев на сумму порядка 1,2 млрд рублей.

Губернатор отметил, что продукция агропромышленного комплекса Тульской области конкурентоспособна за пределами как региона, так и страны.

Объем экспорта в 2025 году составил свыше 170 млн долларов США. В АПК региона реализуются 25 проектов на сумму более 100 млрд рублей. С учетом новых инвестиционных проектов планируется выполнить поручение Президента России Владимира Путина — к 2030 году увеличить объем производства продукции АПК на 25%, а экспорта в — 1,5 раза к уровню 2021 года.

На встрече также обсудили систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По словам губернатора, основная задача в сфере обращения с ТКО — надлежащее содержание контейнерных площадок.

Глава региона выразил надежду на скорейшее рассмотрение и принятие законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания и содержания контейнерных площадок.