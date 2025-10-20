  1. Моя Слобода
Осенью в Пролетарском парке высадят более 300 деревьев
Фото ГУ ТО «Тульские парки».

Осенью в Пролетарском парке высадят более 300 деревьев

Это березы, рябины, сосны.

Лесной фонд Пролетарского парка культуры и отдыха Тулы пополнили саженцы 100 берёз, 50 рябин, 50 сосен. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Сообщается, что всего в осенний период планируется посадить 320 молодых деревьев.

сегодня, в 15:10 +3
Место
ТулаПролетарский парк
Прочее
высадка деревьев
