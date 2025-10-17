Скончался бывший главный фельдшер Тульского центра медицины катастроф Михаил Аверьянов

Фото из архива Myslo.

17 октября на 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, бывший главный фельдшер Тульского центра медицины катастроф Михаил Аверьянов.

— Вся его жизнь была посвящена служению людям. Более пятидесяти лет Михаил Николаевич честно и добросовестно исполнял свой долг, стоял у истоков становления и развития нашего центра, вложив душу и сердце в дело спасения человеческих жизней.

Благодаря неустанному труду, ответственности и огромному опыту, накопленному Михаилом Николаевичем, выросло не одно поколение профессиональных медицинских работников, которые продолжают нести свет добра и надежды пациентам региона.

Память о нём сохранится в наших сердцах как пример настоящего мужества, профессиональной компетентности и глубокой человечности, — рассказали сотрудники Центра медицины катастроф.

Прощание с Михаилом Николаевичем состоится 19 октября в 11.30 в храме святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла по адресу: Тула, ул. Ленина, 28.