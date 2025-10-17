  1. Моя Слобода
Тула примет чемпионат России по хоккею на роликах среди мужчин

Болельщиков приглашают на матчи.

С 24 по 26 октября в Туле состоится чемпионат России по хоккею на роликовых коньках среди мужчин. Соревнования пройдут на роллердроме «Лайф Тайм».

В турнире примут участие семь сильнейших команд из Москвы, Московской области, Тулы и Тюмени. Наш регион представят коллективы «Оружейник» и «Левша».

Торжественное открытие чемпионата состоится 24 октября:

  • 12.00 — начало работы площадки, зоны активностей для зрителей и участников, угощение традиционным чаем из тульского самовара и домашними пирожками.
  • 13.00 — торжественная церемония открытия с музыкальными номерами и праздничной атмосферой.

После церемонии состоится первый матч чемпионата.

Адрес: Тула, Токарева, 1-а, спорткомплекс «Лайф Тайм». 0+

сегодня, в 17:10 0
