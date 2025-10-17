  1. Моя Слобода
В Туле наградили работников дорожного хозяйства
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле наградили работников дорожного хозяйства

Торжественное мероприятие состоялось 17 октября в Тульском государственном музее оружия.

С 2025 года в регионе реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни» — преемник нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 2019 по 2024 гг. в Тульской области по нацпроекту отремонтировано свыше 750 км дорожной сети, в 2025 году — более 126 км, из них 102 км — региональных и 24 км — местных дорог.

_DZY3612.jpg

Заместитель губернатора Тульской области Владимир Цибульский зачитал поздравительный адрес губернатора Дмитрия Миляева. В нем, в частности, говорится:

«От качества дорог зависит эффективность работы транспорта, устойчивость логистических связей, а главное — безопасность и комфорт жителей. 

Каждый новый километр дороги, каждый отремонтированный участок, каждый благоустроенный перекресток — это ваш вклад в развитие Тульской области.

Вы соединяете города и села, обеспечиваете доступ к социальным объектам, создаете условия для развития предпринимательства и туризма. Особенно хочу отметить вашу работу по обеспечению безопасности дорожного движения и содержанию дорог в сложных погодных условиях. Благодарю вас за профессионализм, самоотдачу, ответственный подход и верность своему делу».

_DZY3642.jpg

Владимир Цибульский поблагодарил дорожников за вклад в восстановление инфраструктуры на приграничных и новых территориях. Он вручил отличившимся сотрудникам региональные награды.

_DZY3882.jpg

Также поздравил работников и ветеранов с профессиональным праздником заместитель председателя правительства Тульской области Родион Дудник:

— Все знают, что развитие страны и нашего региона невозможно без наших автомобильных дорог. Но мы, наверное, не всегда осознаем, насколько значима роль трудового коллектива, который работает для того, чтобы километры дорог, количество искусственных сооружений, чтобы все объекты, которые строятся или будут строиться, были сделаны в установленные сроки. Весь слаженный коллектив работает как один организм. Я знаю, что вы всегда готовы делиться своим опытом, знаниями, навыками. Традиции, которые вы внесли, отношение к труду — все это позволяет современным работникам дорожного хозяйства выполнять хорошо свою работу. 

Ценные подарки вручили семьям, чей общий стаж в дорожной отрасли насчитывает не одно десятилетие. 

_DZY3812.jpg

За заслуги в сфере дорожного хозяйства и многолетний труд в этот день был награжден Андрей Румянцев, главный инженер компании «Макси-строй». В этой профессии он с 2011 года. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/74/04/6c17-0152-4fce-88e1-928cf18556b4/08536111-1a5a-4d0e-b62d-c839bea9cb20.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/74/04/6c17-0152-4fce-88e1-928cf18556b4/791c2159-7f60-4e6f-8bfb-f54835bdce9a.jpg

— Мне очень приятно, что мой труд оценили и сегодня я получил награду. Я первый раз на подобном мероприятии, поэтому немного волнуюсь. 

Дорожное хозяйство — это интересно! Я испытываю гордость, когда вижу результат своей работы на дорогах, во дворах, парках, скверах. За последние годы Тула расцвела, и дороги по большей своей части в очень хорошем состоянии. По ним приятно ездить и ходить, но всегда есть к чему стремиться! 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/74/04/6c17-0152-4fce-88e1-928cf18556b4/7f58b1b1-d59b-47f4-a471-3813e0060d99.jpg

Еще одним награжденным в этот день стал Дмитрий Голуб, директор ООО «Макси-строй», стаж работы в дорожном хозяйстве — 10 лет.

— Мои родители были дорожниками, и я продолжил династию. Люблю свою работу за то, что плоды труда видны сразу и всем. Это ровные дороги, где нет ни луж, ни ям. Созидательный труд, который виден всем жителям. Мы работаем в Туле, Алексине, Новомосковске, Веневе. Один из наших последних крупных объектов — въездная дорога в город Новомосковск, улица Космонавтов. Сейчас дорожное покрытие очень качественное. В 2024 году были приняты новые ГОСТы, так что асфальт теперь прослужит десятилетия. 

Мероприятие посетили участники проекта «Герой 71», которые выбрали изучение отрасли дорожного хозяйства. Завершилось оно праздничным концертом.

сегодня, в 17:32
