На площади Ленина ограничат остановку и стоянку транспорта до конца апреля 2026 года
Фото Алексея Пирязева.

На площади Ленина ограничат остановку и стоянку транспорта до конца апреля 2026 года

Это связано с работой Губернского катка.

С 18 октября в Туле для обеспечения безопасности дорожного движения на время монтажа и работы Губернского катка будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • на части парковочного пространства, расположенного на площади Ленина;
  • по улице Менделеевской (нечётная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpg

Проезд на парковку на площади Ленина будет осуществляться со стороны ул. Менделеевской. 

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничения продлятся до 30 апреля 2026 года.

Фотограф:
сегодня, в 14:00 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Губернский катокограничение стоянки
