На площади Ленина ограничат остановку и стоянку транспорта до конца апреля 2026 года

Фото Алексея Пирязева.

Это связано с работой Губернского катка.

С 18 октября в Туле для обеспечения безопасности дорожного движения на время монтажа и работы Губернского катка будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

на части парковочного пространства, расположенного на площади Ленина;

по улице Менделеевской (нечётная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина.

Проезд на парковку на площади Ленина будет осуществляться со стороны ул. Менделеевской.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничения продлятся до 30 апреля 2026 года.