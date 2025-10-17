  1. Моя Слобода
В Туле пройдет фестиваль словесного творчества «Сверчок»

В Тульской областной научной библиотеке состоятся мастер-классы, тренинги и лекции о русском языке, творческие встречи с авторами.

24-25 октября в Туле пройдет фестиваль словесного творчества молодых «Сверчок». Приглашаются все, кто любит тексты и работает с ними: писатели, журналисты, копирайтеры, блогеры и не только.

В эти дни в Тульской областной научной библиотеке состоятся мастер-классы, тренинги и лекции о русском языке и современной литературе, творческие встречи с авторами.

Вас ждут лайфхаки от опытных писателей о том, как найти читателей и заинтересовать издательства своим творчеством, презентация нового номера альманаха «Аристарх и Мардарий», книжный стендап и мастер-класс по стендапу от московской команды комиков, награждение победителей литературного конкурса и др.

Полное расписание мероприятий:

24 октября

  • 15.00 — лекция Евгения Харитонова «Парадоксы фантастического и реального»,
  • 15.00 — творческая встреча «От дворцов до гигахрущевок. Литературные миры Тимура Суворкина»,
  • 15.00 — творческая встреча с Татьяной Стояновой «Поэтическая карта любви»,
  • 18.00 — панельная дискуссия с экспертами фестиваля,
  • 19.00 — книжный стендап.

25 октября

  • 11.00 — мастер-класс Галины Сеничевой «Пациент скорее жив, чем мёртв: как жить в эпоху эволюции русского языка?»,
  • 11.30 — тренинг Ларисы Петровичевой «Синопсис: от замысла к профессиональной презентации романа»,
  • 12.30 — тренинг Анны Бабиной «Подводные камни классической и современной литературы»,
  • 14.00 — мастер-класс Анжелики Зубовой по стендапу «О чём шутить: в поисках своего зрителя»,
  • 14.30 — мастер-класс Татьяны Стояновой «Как продвигается современная русская проза»,
  • 15.30 — лекция Тимура Суворкина «От текста к тиражу: путь молодого автора»,
  • 15.30 — лекция Аси Шевченко «Рассказ как форма: плюсы, минусы, подводные камни»,
  • 17.00 — презентация нового номера литературного альманаха «Аристарх и Мардарий»,
  • 17.30 — награждение победителей литературного конкурса, закрытие фестиваля.

Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации: https://tularlic.timepad.ru/event/3588936/. Возрастные ограничения 12+.

Адрес: ул. Тургеневская, 48, Тульская областная научная библиотека.

афиша основные дни.jpg

сегодня, в 14:20 +2
