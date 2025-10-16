  1. Моя Слобода
«Скорая застряла и не успела спасти пациента»: минздрав опроверг эти сообщения в соцсетях

Медики приезжали зафиксировать смерть пожилого мужчины.

Инцидент произошел вчера, 15 октября, в селе Панино. По информации Myslo, медики приехали на вызов к тяжелобольному пациенту за 18 минут. Из-за размытой дороги автомобиль скорой помощи застрял, врачи были вынуждены идти к пациенту пешком. 

— Со слов родственников, на момент вызова бригады пациент, 84-летний мужчина с тяжелым хроническим заболеванием, не подавал признаков жизни. По прибытии медики констатировали смерть пациента, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального минздрава.

Чтобы вытащить застрявший автомобиль, врачам пришлось вызывать МЧС — спасатели отбуксировали скорую. По словам местных жителей, они не раз обращались в муниципалитет, чтобы проблемную дорогу засыпали щебнем:

— Накануне приезжали чиновники, разводили руками, фиксировали неудовлетворительное состояние дороги. Но никаких движений по решению проблемы. Мы бьемся над этим вопросом уже лет 15 — иной раз людей приходится на носилках тащить до дороги, чтобы передать врачам.

сегодня, в 11:26 0
скораяКиреевский районзастряла скораяумер пациентразмытая дорога
