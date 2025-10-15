В Туле стартует очередной этап ремонта Калужского шоссе

Фото Алексея Пирязева.

О ремонте следующего участка на Калужском шоссе рассказал глава администрации Тулы Илья Беспалов в ходе прямого эфира.

— Мы в этом году уже отремонтировали участок с мостами на Калужском шоссе. Но есть еще и дальше участки с сильной колейностью. Для ее исключения на днях подрядчик выйдет на объект. В течение месяца сделают ремонт. На вопрос: «А почему сейчас?» — отвечу: мы искали средства на эти цели, — пояснил глава администрации.

На портале Госзакупок аукцион среди подрядчиков завершен. Ремонт в общей сложности обойдется бюджету города в 69 105 890,52 рубля. На данный момент сведения о подрядчике, который получил право выполнять ремонт, отсутствуют.

Согласно документации, работы разбиты на два этапа:

1 этап — с даты заключения контракта до 25 ноября 2025 года. Стоимость — 39 964 022,27 рубля;

2 этап — с даты заключения контракта до 15 июля 2026 года. Стоимость — 29 141 868,25 рубля.

В этом году будет отремонтировано 3 км Калужского шоссе от поворота на «Метро» до М-2.

Объем работ на следующий год в документах закупки не указан. В администрации Тулы сообщили, что в ближайшее время предоставят информацию.

Подрядчик снимет изношенный верхний слой на шоссе и съездах и заменит его на тонкослойное покрытие типа «Новачип». Его особенности связаны с одновременным распределением битумной эмульсии и горячей асфальтобетонной смеси. Цель — повысить шероховатость верхнего слоя дорожного покрытия, придать ему дополнительную водостойкость и устранить колейность.