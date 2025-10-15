Наступает предзимье: синоптик Вильфанд заявил, что тепла больше можно не ждать

Фото Алексея Пирязева.

Погода в России переходит в зимний режим, комфортные температуры не прогнозируются. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА «Новости».

— На самом деле, если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме, — заявил Вильфанд.

По его словам, уже наступает предзимье. Оно обычно приходится на период с середины октября до 15–20 декабря. Это подготовка к зимнему режиму.