«Спорили: красота улиц или надёжные трубы?»: Дмитрий Миляев о проблемах водоснабжения в Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Вспоминая прошлогоднюю шумиху вокруг появления червей в воде и перебои с подачей воды в Узловой, журналисты поинтересовались у губернатора Дмитрия Миляева на пресс-конференции, насколько остро стоит сегодня вопрос водоснабжения.

Глава региона вспомнил любопытный эпизод из своей практики:

— Мы с одним из коллег спорили на тему, что надо первично делать: трубы или красоту на улицах. Я говорю, что надо делать трубы, а он мне: «Трубы не видно, всё, что мы делаем на поверхности, это всё видно и имеет определённый социальный, электоральный эффект». С моей точки зрения, конечно, важно и то, и другое, безусловно, но вода, как любые коммунальные услуги, это как данность.

По словам губернатора, сегодня большинство водопроводных сетей области устарели и физически изношены.

— Многие сети построены ещё в советское время, им больше 40 лет. Запас прочности исчерпывается, отсюда постоянные прорывы и отключения. Нам досталось тяжёлое наследие, и волшебным образом разом решить проблему невозможно, — подчеркнул глава региона.

Уже реализованы проекты в Туле, Узловой, Киреевске и Алексине. По словам Дмитрия Миляева, особое внимание уделяется предотвращению массовых аварий, которые могли оставлять жителей без воды на длительное время.

— Работа предстоит большая и затратная, но игнорировать проблему недопустимо. Только за ближайшие пять лет планируется направить на обновление коммунальной инфраструктуры около 42 миллиардов рублей из федеральных, региональных и внебюджетных источников, — уточнил Дмитрий Миляев.