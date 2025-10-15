  1. Моя Слобода
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Глава региона призвал принять этот факт как объективную реальность.

На пресс-конференции, которая состоялась накануне, 14 октября, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев шутливо ответил на предложение Myslo по решению демографической и кадровой проблем региона. 

Глава региона сказал, что готов рассмотреть идею по привлечению в регион красивых, молодых и работящих мужчин, отметив, что «если вдруг появится какой-нибудь шанс приволочь мужчин, мы им воспользуемся».

Однако, отвечая серьезно, губернатор подчеркнул, что сейчас все регионы сражаются за кадры. Ключевой задачей остается создание привлекательной среды для молодежи. Среди основных направлений работы он назвал:

  • создание новых рабочих мест;
  • развитие городской среды и сферы услуг (кафе, гостиницы, общественные пространства);
  • укрепление престижа местных вузов.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что конкуренцию с Москвой за квалифицированные кадры нужно воспринимать как объективную реальность. По его словам, активный отток специалистов в столицу замедлился, но полностью не прекратился.

Глава региона подчеркнул, что победа в борьбе за таланты с крупнейшим городом страны невозможна, и призвал принять это обстоятельство как данность. Близость к столице может стать преимуществом, позволяя жителям Тульской области ежедневно ездить на работу в столицу, сохраняя при этом основной место жительства в родном регионе.

Глава региона также обратил внимание на реализацию программы «Земский учитель», благодаря которой в регион приехали педагоги из разных уголков страны, включая Дальний Восток.

Дмитрий Миляев также подчеркнул необходимость возвращения традиционного образа семьи в сознание людей, особенно молодёжи. 

Сюжет: Пресс-конференция губернатора Дмитрия Миляева
Автор:
сегодня, в 15:21 0
